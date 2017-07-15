Рамки металлоискателей при входе на территорию Пражского Града были установлены около года назад, и их целесообразность неоднократно ставилась под сомнение, поскольку создавали длинные очереди. Как сообщает пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек, канцелярия президента обратилась в Службы информационной безопасности (BIS), Полицейский президиум, Отдел по охране президента и Военную канцелярию с вопросом о необходимости продолжания проведения подобного контроля. Все перечисленные организации заявили, что подобные проверки должны быть эффективными и одновременно не обременительными для посетителей. В период туристического сезона Полицейский президиум решил выделить для проведения досмотра дополнительное число сотрудников.