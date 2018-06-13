В Пражском Граде состоится встреча президента, премьера и главы ČEZ

Эва Туречкова
13-06-2018
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В четверг во второй половине дня пройдет в Пражском граде встреча президента Милоша Земана с премьером Андреем Бабишом и генеральным директором энергетической компании ČEZ Даниэлом Бенешом. Мажоритарным владельцем ČEZ является государство, во владении которого находятся 70 процентов акций фирмы. Конкретная тема разговора названа не была.

В последнее время, в связи с возможным строительством нового энергоблока на АЭС Дукованы, говорится о грядущей трансформации ČEZ, или о разделении компании. По данным чешского информагентства ЧТК, на встрече может обсуждаться кроме этих вопросов также будущее Томаша Гинера в качестве министра промышленности и торговли в новом правительстве.

 
 
 
 
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