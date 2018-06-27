В Пражском Граде проходит празднование Дня вооруженных сил

Катерина Айзпурвит
27-06-2018
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В честь Дня вооруженных сил, который отмечается 30 июня, в Пражском Граде уже 27 июня проводится программа, посвященная празднику. Посетители могут осмотреть старинные и современные мотоциклы Стражи и увидеть смотр ее подразделений. В программе праздничных мероприятий – концерт оркестра Стражи Пражского Града и Полиции ЧР.

День вооруженных сил был введен президентом Вацлавом Гавелом в честь событий 30 июня 1918 г., когда в городе Дарне на востоке Франции перед отправкой на фронт Чехословацкой стрелковой бригаде из 600 военных было вручено боевое знамя 21-го чехословацкого стрелкового полка. Бригада стала первым самостоятельным военным соединением Чехословакии. В тот же день во Франции было провозглашено право чехов и словаков на самостоятельное государство.

 
 
 
 
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