В Пражском Граде пройдет вручение премий Trebbia за достижения в области культуры

Катерина Айзпурвит
17-06-2018
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В Испанском зале Пражского Града вечером 17 июня состоится вручение премий Trebbia за достижения в области культуры и поддержку художественного творчества, которое в этом году будет посвящено 100-летию независимой Чехословакии. Среди лауреатов – художник Милан Добеш, фотограф Зузана Миначова, балерина Дарья Климентова, итальянский предприниматель Лучиано Бенеттон – один из основателей известного бренда одежды Benetton, оперная певица Эва Рандова и др.

Премию Trebbia в 2000 г. учредила галерея Miro, которая совместно с международным комитетом выбирает лауреатов. Основателем премии является словацкий галерист Мирослав Смолак, работающий в Чехии, и его супруга, оперная певица Алена Миро. Премия Trebbia вручается под патронажем президентов, премьер-министров и министров культуры Чехии и Словакии.

 
 
 
 
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