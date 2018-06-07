В пражском ЧТУ будет построен третий ядерный реактор

Чешский Технический университет в Праге (ЧТУ) сообщил о строительстве третьего реактора, который разместится на территории ВУЗа. Речь идет об экспериментальном реакторе VR-2, который будет сдан в эксплуатацию в 2021-2022 гг. Таким образом, ЧТУ станет единственным ВУЗом в мире – оператором трех реакторов.

«Факультет ядерной физики является одним из немногих университетов в мире, который эксплуатирует два ядерных реактора – учебный реактор VR-1 и токамак Golem. Оба реактора вместе с другими нейтронными, радиохимическими и дозиметрическими лабораториями составляют основу экспериментального обучения по ядерным специальностям. Мы рады предоставить возможность студентам расширить их экспериментальные возможности», - заявил декан Факультета ядерной физики ЧТУ, профессор Игор Йекс.