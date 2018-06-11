В пражском аэропорту начала работу новая система безопасности

Катерина Айзпурвит
11-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В терминале-2 пражского аэропорта им. Вацлава Гавела с 11 июня 2018 г. введена в действие новая система проверки безопасности. Как сообщает пресс-секретарь аэропорта, она позволит на 40% увеличить проходимость пассажиров и существенно сократит время ожидания в очередях на пунктах досмотра.

Система работает с помощью полностью автоматизированных рентгеновских полос, которые пришли на смену ручной проверке пассажиров.

В 2017 г. объем пассажиропотока пражского аэропорта достигал в среднем около 42 тыс. человек в день, в то время как еще в 2013 г. этот показатель составлял 30 тыс. Из терминала-2 осуществляются вылеты в страны Шенгенского договора.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 