В пражском аэропорту начала работу новая система безопасности

В терминале-2 пражского аэропорта им. Вацлава Гавела с 11 июня 2018 г. введена в действие новая система проверки безопасности. Как сообщает пресс-секретарь аэропорта, она позволит на 40% увеличить проходимость пассажиров и существенно сократит время ожидания в очередях на пунктах досмотра.

Система работает с помощью полностью автоматизированных рентгеновских полос, которые пришли на смену ручной проверке пассажиров.

В 2017 г. объем пассажиропотока пражского аэропорта достигал в среднем около 42 тыс. человек в день, в то время как еще в 2013 г. этот показатель составлял 30 тыс. Из терминала-2 осуществляются вылеты в страны Шенгенского договора.