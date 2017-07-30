В Прагу съехались студенты 61-й Летней школы славянских языков

Антон Каймаков
30-07-2017
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31 июля в чешской столице начнется курс лекций по программе Летней школы славянских языков при пражском Карловом университете. В этот раз в Прагу, а сбор студентов изучающих чешский язык начался уже в пятницу, съехалось и слетелось более 150 человек со всего мира. В течение четырех ближайших недель студентов ждут занятия направленные не только на совершенствование языковых навыков, но также лекции по литературе, истории Чехии и различные воркшопы. Летняя школа славянских языков работает также и при Университете имени Палацкого в городе Оломоуц.

 
 
 
 
 
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