31 июля в чешской столице начнется курс лекций по программе Летней школы славянских языков при пражском Карловом университете. В этот раз в Прагу, а сбор студентов изучающих чешский язык начался уже в пятницу, съехалось и слетелось более 150 человек со всего мира. В течение четырех ближайших недель студентов ждут занятия направленные не только на совершенствование языковых навыков, но также лекции по литературе, истории Чехии и различные воркшопы. Летняя школа славянских языков работает также и при Университете имени Палацкого в городе Оломоуц.