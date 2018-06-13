В Прагу съехались специалисты по конституционному праву

В чешской столице в среду состоится встреча представителей Конференции европейских конституционных судов. Специалисты прибыли в Чехию по приглашению главы чешского КС Павела Рыхетского. На повестке дня - подготовка к международному конгрессу, который пройдет в Праге через два года.

Конференция европейских конституционных судов возникла в 1972 году в Дубровнике; на сегодняшний день она объединяет более четырех десятков судов и ведомств, в компетенцию которых входят вопросы, связанные с основным законом.

Напомним, что с прошлого года Конференции председательствует Чешская Республика, до этого пост занимала Грузия.