В Прагу съехались специалисты по конституционному праву

Эва Туречкова
13-06-2018
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В чешской столице в среду состоится встреча представителей Конференции европейских конституционных судов. Специалисты прибыли в Чехию по приглашению главы чешского КС Павела Рыхетского. На повестке дня - подготовка к международному конгрессу, который пройдет в Праге через два года.

Конференция европейских конституционных судов возникла в 1972 году в Дубровнике; на сегодняшний день она объединяет более четырех десятков судов и ведомств, в компетенцию которых входят вопросы, связанные с основным законом.

Напомним, что с прошлого года Конференции председательствует Чешская Республика, до этого пост занимала Грузия.

 
 
 
 
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