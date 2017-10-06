В Прагу съехались лучшие хакеры со всего мира

В Прагу прибыли лучшие хакеры со всего мира на четвертый хакерский конгресс, который с пятницы по воскресенье организует в чешской столице Paralelní Polis. Главными спикерами на мероприятии станут хакер и программист Амир Тааки, который был назван журналом Wired «одним из самых небезопасных людей Всемирной сети», а также американский ученый и криптоанархист Джим Белл, отношение к которому можно назвать неоднозначным.

В этом году мероприятие носит подзаголовок Liberate! и, тем самым, продолжает минувший год, посвященный децентрализации, темой финансовой свободы и независимости. В программе конгресса более 50 лекций, семинаров и дискуссий.

Одной из главных целей мероприятия является обозначить ухудшающийся по всему миру климат в области финансовой свободы, и, одновременно, представить способы, которыми можно ситуацию улучшить. Речь пойдет, например, об анонимных криптовалютах Monero и Zcash, а также крипторынках и децентрализованных обменных пунктах.