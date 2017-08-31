В Прагу прибудет президент Германии

12 сентября состоится официальный визит президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера в Чехию. Об этом сообщил президент ЧР Милош Земан на традиционной встрече с чешскими послами, которая состоялась в резиденции главы государства на Пражском Граде. В своей речи Земан подчеркнул, что он прилагает максимум усилий, чтобы ЧР поддерживала добрососедские отношения со всеми странами региона.

Своего немецкого коллегу чешский лидер пригласил в Прагу в феврале сразу после его избрания новым президентом Германии. Предыдущий визит высокопоставленного немецкого политика состоялся в августе 2016 года. Тогда столицу ЧР посетила канцлер Германии Ангела Меркель, которая встретилась с Милошем Земаном и премьер-министром Богуславом Соботкой.