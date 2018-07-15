В Прагу едет глава ОЭСР

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа приезжает в Чешскую Республику, чтобы представить здесь очередной обзор экономического развития страны, содержащий данные за последние два года.

В понедельник 16 июля он встретится с премьер-министром ЧР Андреем Бабишем, министром охраны окружающей среды Рихардом Брабецом, министром финансов Аленой Шиллеровой и министром здравоохранения Адамом Войтехом (все — представители ANO). Глава ОЭСР также планирует встречи с главой Нацбанка Йиржи Русноком и представителями Союза промышленности и транспорта и Технологического агентства ЧР.