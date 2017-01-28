Новости В Праге встретили Новый год по лунному календарю

28-01-2017 10:43 | Катерина Айзпурвит

Празднование начала года Огненного Петуха в чешской столице проходило в Муниципальном доме, где был организован специальный день знакомства с культурой Китая. Помимо выступления танцевальных и вокальных коллективов из провинции Чжэцзян, проводилась дегустация блюд китайской кухни и демонстрация боевых искусств. Желающим также могли увидеть работу мастеров каллиграфии, присутствовать на чайной церемонии и посетить урок китайского языка. Организатором празднования прихода нового года по лунному календарю выступила Чешско-Китайская палата по сотрудничеству двух стран, работающая под патронажем посольства КНР в ЧР.

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Президент ЧР поддержал решение Дональда Трампа о временной приостановке приема беженцев 28-01-2017 12:54 | Катерина Айзпурвит Пражский Град дал положительную оценку решению, принятому Дональдом Трампом, который своим указом приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в США, а также на 120 дней – прием беженцев в целом. В сообщении сделанном пресс-секретарем чешского президента Иржи Овчачеком, указано, что Милош Земан в «давно выступает против приема мигрантов-мусульман; его приоритетом является безопасность чешских граждан», и теперь он обрел союзника в Соединенных Штатах.

Прогноз погоды на воскресенье, 29 января 28-01-2017 12:44 | Катерина Айзпурвит В воскресенье, 29 января, синоптики обещают на территории страны низкую облачность, местами туман и слабый снег. В горных районах — с прояснениями. Температура днем составит от -6 до -2 °C, при прояснениях — до одного градуса тепла. Слабый переменный ветер 1-4 м/с.

Глава МИД ЧР уверен, что ЕС необходимы собственные вооруженные силы 28-01-2017 12:40 | Катерина Айзпурвит В интервью агентству ČTK министр иностранных ЧР Любомир Заоралек выразил уверенность в том, что Евросоюз «не может рассчитывать на то, что обойдется без вооруженных сил, если он хочет сохранить влияние на международной арене». Глава чешской дипломатии считает, что ЕС слишком долго полагался на «мягкую силу», однако в будущем ему придется укреплять свою оборону, чтобы не утратить своего веса. В качестве примера Любомир Заоралек привел недавние переговоры по Сирии в Астане, куда представители ЕС не были приглашены.

Министр обороны ЧР: Армия ежедневно подвергается хакерским атакам 28-01-2017 11:04 | Катерина Айзпурвит В интервью порталу Aktuálně.cz министр обороны Мартин Стропницкий сообщил, что атаки хакеров на Интернет-ресурсы Чешской армии происходят ежедневно, и именно поэтому военные спецслужбы должны получить более широкие полномочия для их отражения. Среди наиболее часто встречающихся форм хакерских нападений на военные ресурсу министр указал попытки взлома почтовых ящиков сотрудников. Мартин Стропницкий представил в парламент проект поправки к закону о военных спецслужбах, предполагающей усиление защиты киберпространства ЧР, прежде всего, отражение атак на стратегически важные системы. Он также отверг предположение, что это может означать большее вторжение в частную жизнь граждан

В Праге встретили Новый год по лунному календарю 28-01-2017 10:43 | Катерина Айзпурвит Празднование начала года Огненного Петуха в чешской столице проходило в Муниципальном доме, где был организован специальный день знакомства с культурой Китая. Помимо выступления танцевальных и вокальных коллективов из провинции Чжэцзян, проводилась дегустация блюд китайской кухни и демонстрация боевых искусств. Желающим также могли увидеть работу мастеров каллиграфии, присутствовать на чайной церемонии и посетить урок китайского языка. Организатором празднования прихода нового года по лунному календарю выступила Чешско-Китайская палата по сотрудничеству двух стран, работающая под патронажем посольства КНР в ЧР.

На ЧЕ золото завоевала россиянка Евгения Медведева; чешская фигуристка Луцие Ганзликова – 20-я 28-01-2017 10:16 | Катерина Айзпурвит На чемпионате Европы в Остраве россиянка Евгения Медведева завоевала золото в женском одиночном катании, установив два мировых рекорда - по количеству баллов за произвольную программу и по общей сумме вместе с короткой (229,71 балла). Второе место заняла россиянка Анна Погорила (211,39 балла). Бронзу получила итальянская спортсменка Каролина Костнер (210,52 балла). Чешская фигуристка Луцие Ганзликова оказалась на 20-м месте, набрав 138,23 балла.

Конькобежка Эрбанова - 2-е место на этапе КМ в Берлине 27-01-2017 17:53 | Лорета Вашкова Чешская конькобежка Каролина Эрбанова 27 января стала второй в забеге на 500 м на этапе Кубка мира в Берлине, показав результат (38,12). Первое место заняла японка Нао Кодайра (37,43), третье - россиянка Ольга Фаткулина (38,36 секунд).

После короткой программы Бржезина занял 8-е место, лидирует Фернандес 27-01-2017 17:43 | Лорета Вашкова После короткой программы в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в Остраве чешский фигурист Михал Бржезина занимает восьмое место. Лидирует испанец Хавьер Фернандес. Идущий третьим израильтянин Алексей Быченко отстает на данный момент от россиянина Максима Ковтуна почти на 8 баллов, а Ковтун уступает Фернандесу почти 10 баллов. На четвертом месте - российский фигурист Михаил Коляда. Чех Иржи Белоградский занимает 20-е место.

Шафаржова и Маттек-Сэндс - победительницы Australian Open в паре 27-01-2017 17:27 | Лорета Вашкова Чешка Люси Шафаржова и американка Бетани Маттек-Сэндс 27 января вышли победительницами финала Открытого первенства Австралии в парном разряде. В решающем матче они обыграли чешку Андрею Главачкову и китаянку Пэн Шуай со счетом 6:7, 6:3 и 6:3. Встреча длилась 2 часа 15 минут. Спортсменки, таким образом, повторили свой успех 2015 г. на турнире «Большого шлема» в Мельбурне.