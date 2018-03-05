В Праге вновь растет заболеваемость гриппом

После спада в период школьных каникул заболеваемость гриппом в Праге вновь начала расти. Как сообщает пражское управление гигиены, в настоящее время на 100 000 жителей города приходится примерно 1450 заболевших, что на 16% больше, чем неделей ранее.

В связи с возобновлением занятий в школах заболеваемость среди детей выросла, прежде всего, в возрастной группе от 6 до 14 лет, а также младше 5 лет.

Своего пика эпидемия достигла в начале февраля, когда было зафиксировано 1770 заболеваний на 100 000 жителей чешской столицы.

В настоящий момент эпидемия гриппа продолжается на всей территории Чехии. С серьезными осложнениями в результате заболевания 40 человек попало в реанимацию, десять из них скончалось. Жертвами гриппа становятся, в основном, пациенты старше 60 лет, имеющие сопутствующие заболевания. В прошлом году грипп унес в Чехии 108 жизней.