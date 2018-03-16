В Праге устанавливают бетонные заграждения вокруг пасхальных ярмарок

С целью обеспечения безопасности в местах, где будут развернуты пасхальные ярмарки, мэрия Праги устанавливает антитеррористические бетонные заграждения. Бетонные надолбы уже появились на Вацлавской площади, при въезде на Оплеталову улицу.
18 марта, в воскресенье, подобные барьеры появятся также на столичной площади Республики. Уже длительное время бетонные надолбы перегораживают въезд на Староместкую площадь.
Заграждения возводятся с учетом тревожной международной ситуации, когда террористы используют автомобили для проведения атак в местах большого скопления народа.
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