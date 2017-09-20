В Праге торжественно открылся теннисный турнир Laver Cup

Ольга Васинкевич
20-09-2017
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На пражской Староместской площади в среду торжественно открылся новый теннисный турнир Laver Cup. С пятницы по воскресенье в O2 Арене в Праге скрестят ракетки звезды мирового и европейского тенниса.

На подиум, установленный перед Тынским храмом на Староместской площади прибыли лучшие теннисисты прошлого и современности. Собравшиеся шумно приветствовали знаменитого австралийца Рода Лавера, в честь которого и был назван новый турнир, но больше всего аплодисментов собрали Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

 
 
 
 
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