В Праге торжественно открылся теннисный турнир Laver Cup

На пражской Староместской площади в среду торжественно открылся новый теннисный турнир Laver Cup. С пятницы по воскресенье в O2 Арене в Праге скрестят ракетки звезды мирового и европейского тенниса.

На подиум, установленный перед Тынским храмом на Староместской площади прибыли лучшие теннисисты прошлого и современности. Собравшиеся шумно приветствовали знаменитого австралийца Рода Лавера, в честь которого и был назван новый турнир, но больше всего аплодисментов собрали Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.