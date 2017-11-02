В Праге состоялось открытие Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов

В четверг, 2 октября, в чешской столице состоялась торжественная церемония открытия Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов, в которой приняли участие более 1300 человек из 205 стран. Председатель Чешского олимпийского комитета (ЧОК) Иржи Кейвал заявил, что для Чешской Республики Генассамблея АНОК является одним из главных событий в году, которое позволит обратить внимание на чешский спорт во всем мире.

«После Олимпийских игр это крупнейшее мероприятие, которое организуется Международным олимпийским комитетом. Я очень рад, что именно Чехии доверили право на его проведение», - сказал Кейвал после церемонии открытия в отеле Hilton, в которой приняли участие бывший чемпион Европы по фигурному катанию Томаш Вернер и известная теннисистка Андреа Главачкова. По словам Иржи Кейвала, в ходе Генассамблеи АНОК, помимо текущих проблем международного олимпийского движения будет также представлен и рассмотрен проект Олимпийского фестиваля, который основан на чешской идее олимпийских парков.