8 и 9 марта в выставочном центре в Голешовице в Праге состоится ярмарка вакансий Jobs Expo, которая предложит, как выпускникам высших учебных заведений, так опытным профессионалам, ознакомиться со свободными вакансиями, открытых в различных местных и зарубежных компаниях.

Для посетителей Jobs Expo традиционно подготовлена и сопроводительная программа, включающая в себя ряд образовательных мастер-классов и лекций. В рамках ярмарки 2018 года состоится и LINGUA SHOW – образовательная ярмарка, посвященная изучению иностранных языков. Вход на оба мероприятия бесплатный.