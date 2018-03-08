В Праге состоится ярмарка вакансий Jobs Expo

Тимур Кашапов
08-03-2018
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8 и 9 марта в выставочном центре в Голешовице в Праге состоится ярмарка вакансий Jobs Expo, которая предложит, как выпускникам высших учебных заведений, так опытным профессионалам, ознакомиться со свободными вакансиями, открытых в различных местных и зарубежных компаниях.

Для посетителей Jobs Expo традиционно подготовлена и сопроводительная программа, включающая в себя ряд образовательных мастер-классов и лекций. В рамках ярмарки 2018 года состоится и LINGUA SHOW – образовательная ярмарка, посвященная изучению иностранных языков. Вход на оба мероприятия бесплатный.

 
 
 
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