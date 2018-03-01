В Праге состоится ярмарка вакансий Career Days

Тимур Кашапов
01-03-2018
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1 и 2 марта в Праге состоится ярмарка вакансий Career Days, организуемая пражским филиалом международной студенческой организации AIESEC. Цель мероприятия – помочь выпускникам ВУЗов найти место своей первой работы. Презентация карьерных возможностей и встреча с потенциальными работодателями, которую ежегодно посещают не менее тысячи студентов, устраивается с 1993 года.

В рамках нынешней ярмарки состоятся тренинги, мастер-классы, дискуссии, беседы и дебаты, посвященные обсуждению текущего состояния и будущему рынка труда Чехии и Европы. Стоимость билета составляет 150 крон.

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