1 и 2 марта в Праге состоится ярмарка вакансий Career Days, организуемая пражским филиалом международной студенческой организации AIESEC. Цель мероприятия – помочь выпускникам ВУЗов найти место своей первой работы. Презентация карьерных возможностей и встреча с потенциальными работодателями, которую ежегодно посещают не менее тысячи студентов, устраивается с 1993 года.

В рамках нынешней ярмарки состоятся тренинги, мастер-классы, дискуссии, беседы и дебаты, посвященные обсуждению текущего состояния и будущему рынка труда Чехии и Европы. Стоимость билета составляет 150 крон.