В Праге состоится полумарафон

7 апреля в чешской столице состоится юбилейный двадцатый полумарафон. Принять участие в забеге смогут не только профессиональные спортсмены, но и рядовые любители бега разных возрастных категорий и уровня подготовки. Дистанция полумарафона составит классические 21,1 км.

Старт и финиш состоится в историческом центре Праги, недалеко от Еврейского города. В этой связи в столице будут перекрыты несколько улиц, а также Чехов мост и мост Манеса. После завершения спортивной части пройдет концерт. Зарегистрироваться для участия в полумарафоне возможно на сайте www.runczech.com.