В Праге состоится музыкальный фестиваль United Islands of Prague

Тимур Кашапов
21-06-2018
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С 22 по 24 июня пройдет крупнейший опен-эйр в Праге – музыкальный фестиваль United Islands of Prague. В 2018 году он впервые состоится в районе Карлин, где разместятся несколько музыкальных сцен и крупная развлекательная зона.

Всего на 15 основных и 25 клубных сценах фестиваля за несколько дней выступит около 200 артистов. Вход на значительную часть мероприятий бесплатный, все желающие в начале фестиваля могут получить карту с указанием всех площадок и проводящихся на них событий. С программой выступлений можно ознакомиться на сайте http://unitedislands.cz/program/.

 
 
 
 
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