В Праге состоится музыкальный фестиваль Aerodrome Festival

28 июня на аэродроме Паненски Тынец состоится пятый по счету фестиваль Aerodrome Festival, который собирает поклонников различных музыкальных жанров, прежде всего, рока, электронной музыки, поп, инди, хип-хоп, металл и т.д. Хэдлайнерами нынешнего фестиваля станут группы Nine Inch Nails, Lada del Rey и Limp Bizkit. Также на фестивале выступят Macklemore, Wiz Khalifa, Stone Sour, Parkway Drive, Bullet For My Valentine и Hollywood Undead.

Цена входного билета составит 1 690 крон и 3490 крон на три дня. Ожидается богатая сопроводительная программа, гости Aerodrome Festival смогут посетить фестивальный городок, в котором для них будут работать кафе, рестораны и гастрономические киоски.