В Праге состоится фестиваль «Сигнал»

С 12 по 15 октября в Праге открывается «Сигнал» (SIGNAL), фестиваль света и видеомаппинга, который пройдет в центре города. Площадками для представлений станут достопримечательности чешской столицы, включая Староместскую и Вацлавскую площади, Танцующий дом, Карлов мост, костел Святой Людмилы, Петршинскую башню и т.д. Цель организаторов – «представить совершенно в ином свете известные, загадочные и скрытые места Праги благодаря проектам известных чешских и зарубежных аудиовизуальных исполнителей».

Фестиваль «Сигнал» проводится в Чехии начиная с 2013 года и является одним из самых популярных мероприятий страны. За предыдущие четыре года его посетили около 1,5 млн человек. Подробности, программу и карту фестиваля вы найдете на официальном сайте www.signalfestival.com.