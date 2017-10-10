В Праге состоится фестиваль «Сигнал»

Тимур Кашапов
10-10-2017
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С 12 по 15 октября в Праге открывается «Сигнал» (SIGNAL), фестиваль света и видеомаппинга, который пройдет в центре города. Площадками для представлений станут достопримечательности чешской столицы, включая Староместскую и Вацлавскую площади, Танцующий дом, Карлов мост, костел Святой Людмилы, Петршинскую башню и т.д. Цель организаторов – «представить совершенно в ином свете известные, загадочные и скрытые места Праги благодаря проектам известных чешских и зарубежных аудиовизуальных исполнителей».

Фестиваль «Сигнал» проводится в Чехии начиная с 2013 года и является одним из самых популярных мероприятий страны. За предыдущие четыре года его посетили около 1,5 млн человек. Подробности, программу и карту фестиваля вы найдете на официальном сайте www.signalfestival.com.

 
 
 
 
 
 
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