В Праге состоится автомобильная выставка Legendy 2018

С 8 по 10 июня в Праге пройдет крупнейшая в Центральной Европе выставка ретро-автомобилей и мотоциклов – Legendy 2018. Посетители выставки смогут увидеть сотни всемирно известных моделей, болиды «Формулы-1», а также заезды гоночных, старинных автомобилей и суперкаров.

Одним из главных событий станет презентация нескольких суперкаров, включая Pagani Huayra, Bugatti Chiron и Ferrari F12 TDF. Частью Legendy 2018 станет и выставка редких фотографий и картин, посвященных гонкам. Цена входного билета – от 399 до 450 крон. Стоимость билета на все три дня фестиваля составляет 949 крон.