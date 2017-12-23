В Праге раздавали бесплатный рождественский рыбный суп

На площади Мира, перед костелом св. Людмилы, Архиепископская благотворительная организация в течение трех часов раздала желающим около 500 л рыбного супа. Попробовать традиционное рождественское блюдо прохожих приглашал «барон Голод».

В этом году подобное благотворительное мероприятие проводится впервые. Идея раздавать суп на Рождество появилась после того, как католическая организация получила в дар от рыбного хозяйства DHP Conservation карпов.

В числе тех, кто попробовал суп, были семьи с детьми, пожилые, бездомные. Цель, которую ставили перед собой организаторы, – обратить внимание общества на людей, которые и в рождественские дни остаются несчастными и обделенными. Архиепископская организация хотела использовать для этого дни Адвента, когда люди внимательнее относятся к своим ближним.

Ежегодно эта католическая организация проводит ужины в Сочельник в домах престарелых и инвалидов, в также для бездомных и беженцев. Детям из нуждающихся семей активисты раздают рождественские подарки.

Раздача рыбного супа является одной из чешских рождественских традиций. 24 декабря, в Сочельник, это блюдо на Староместской площади будет разливать мэр Праги Адриана Крначова, на Вацлавской площади и в парке Кампа — глава администрации Праги-1 Олдржих Ломецкий, а перед торговым центром Eden – глава администрации Праги-10 Владимир Новак.