В Праге проходит заседание Экономического и социального совета ООН

Представители 67 стран принимают участие в заседании Экономического и социального совета ООН, открывшемся в здании МИД ЧР в Праге. Как сообщила журналистам заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, темой пражского заседания станет поиск решения таких общемировых проблем как климатические изменения, межнациональные конфликты и миграция.

Заседание проходит в Праге в связи с тем, что в 2018 г. Чехия занимает пост председателя Экономического и социального совета ООН. По словам министра иностранных дел Мартина Стропницкого, основной задачей Чешской Республики на посту председателя является развитие гражданского общества.