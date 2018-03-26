В Праге проходит заседание Экономического и социального совета ООН

Катерина Айзпурвит
26-03-2018
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Представители 67 стран принимают участие в заседании Экономического и социального совета ООН, открывшемся в здании МИД ЧР в Праге. Как сообщила журналистам заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, темой пражского заседания станет поиск решения таких общемировых проблем как климатические изменения, межнациональные конфликты и миграция.

Заседание проходит в Праге в связи с тем, что в 2018 г. Чехия занимает пост председателя Экономического и социального совета ООН. По словам министра иностранных дел Мартина Стропницкого, основной задачей Чешской Республики на посту председателя является развитие гражданского общества.

 
 
 
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