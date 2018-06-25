В Праге проходит встреча чешских экономических дипломатов

В чешской экономической дипломатии должны быть задействованы не только МИД и министерство промышленности и торговли, но и министерство транспорта, здравоохранения, а также ведомство по охране окружающей среды, сообщил в понедельник в ходе встречи чешских экономических дипломатов советник министра иностранных дел ЧР Милослав Сташек.

Главная цель экономической дипломатии – упростить взаимный контакт чешских и зарубежных компаний и создать благоприятные условия для чешского экспорта. В прошлом году было реализовано около 300 проектов в сотне государств. В текущем году на эти нужды выделено около 60 миллионов крон (2,4 миллиона евро).