В Праге проходит Международная конференция по физике плазмы

Лорета Вашкова
18-06-2018
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Международная конференция по физике плазмы, которая проходит на этой неделе на факультете электротехники в Чешском техническом университете (ČVUT) в Праге, соберет ведущих ученых и специалистов мира. Докладчики обсудят вопросы применения плазмы в медицине и медицинских технологиях и перспективы ДЖЭТ (Joint European Torus), европейского крупнейшего в мире действующего экспериментального термоядерного реактора для удержания физической плазмы магнитным полем.

Для безопасной работы реактор ДЖЭТ оснащен роботизированной системой дистанционного управления. Лекции открыты для доступа посетителей, интересующихся техникой.

 
 
 
 
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