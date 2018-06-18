В Праге проходит Международная конференция по физике плазмы

Международная конференция по физике плазмы, которая проходит на этой неделе на факультете электротехники в Чешском техническом университете (ČVUT) в Праге, соберет ведущих ученых и специалистов мира. Докладчики обсудят вопросы применения плазмы в медицине и медицинских технологиях и перспективы ДЖЭТ (Joint European Torus), европейского крупнейшего в мире действующего экспериментального термоядерного реактора для удержания физической плазмы магнитным полем.

Для безопасной работы реактор ДЖЭТ оснащен роботизированной системой дистанционного управления. Лекции открыты для доступа посетителей, интересующихся техникой.