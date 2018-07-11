В Праге проходит акция протеста против правительства, которое поддерживают коммунисты

В митинге протеста против правительства, которое поддерживают коммунисты, принимают участие десятки человек. Акция протеста на Малостранской площади в Праге организована вблизи Нижней палаты парламента, где депутаты совещаются по поводу вотума доверия новому кабмину, который возглавляет премьер-министр Андрей Бабиш.

Ораторы выступают против сотрудничества министров с Коммунистической партией и считают позором, что впервые после «бархатной» революции 1989 года дело дошло до возникновения правительства, которое не может существовать без поддержки коммунистов, критикуют как премьера, так и президента М. Земана. А также то, что имя А. Бабиша фигурировало в списке агентов госбезопасности - StB.

Они разместили на площади фотографии людей, ставших жертвами преступлений коммунистического режима, от которых Компартия Чехии и Моравии, по их мнению, не отмежевалась в должной мере. Участники протестной акции планируют остаться на площади до завершения заседания парламентариев.