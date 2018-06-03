В Праге прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Катерина Айзпурвит
03-06-2018
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На Староместской площади Праги прошла акция в поддержку украинских политзаключенных в России и требований кинорежиссера Олега Сенцова по их освобождению. С 14 мая он проводит голодовку протеста, находясь в колонии по решению суда РФ, приговорившего его к 20 годам лишения свободы.

Манифестация в Праге, в которой приняло участие около 30 активистов, была приурочена к всемирной акции поддержки #SaveOlegSentsov, которая проводится в разных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Берлин, Варшаву, Тель-Авив. В преддверии ЧМ по футболу, который пройдет в России, манифестанты «показали Кремлю красную карточку». Также члены чешского общества Украино-Европейская перспектива в знак солидарности организовали эстафету голодовок поддержки – активисты отказываются от пищи на один день, сменяя друг друга.

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