В Праге прошла акция в поддержку Олега Сенцова

На Староместской площади Праги прошла акция в поддержку украинских политзаключенных в России и требований кинорежиссера Олега Сенцова по их освобождению. С 14 мая он проводит голодовку протеста, находясь в колонии по решению суда РФ, приговорившего его к 20 годам лишения свободы.

Манифестация в Праге, в которой приняло участие около 30 активистов, была приурочена к всемирной акции поддержки #SaveOlegSentsov, которая проводится в разных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Берлин, Варшаву, Тель-Авив. В преддверии ЧМ по футболу, который пройдет в России, манифестанты «показали Кремлю красную карточку». Также члены чешского общества Украино-Европейская перспектива в знак солидарности организовали эстафету голодовок поддержки – активисты отказываются от пищи на один день, сменяя друг друга.