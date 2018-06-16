В Праге прошел международный конкурс безалкогольных коктейлей

Победителем международного конкурса безалкогольных коктейлей, который прошел в Праге, стал Томаш Гиэн из Словакии. Жюри высоко оценило придуманный им, в состав которого вошла облепиха, имбирь и кофейные зерна. В конкурсе принимало участие 20 мастеров.

Финал конкурса Mattoni Grand Drink 2018 был приурочен ко Дню безалкогольных коктейлей. Соревнование барменов со всего мира прошло 16 июня на Староместской площади чешской столицы. Помимо конкурса, в центре Праге состоялся фестиваль, в котором свою работу показывали лучшие бары Чехии.