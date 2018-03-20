В Праге пройдут учения «Музей 2018»

В пражском метрополитене пройдут учения по обезвреживанию предполагаемого преступника, вооруженного огнестрельным оружием. Тренировка при участии Полиции ЧР запланирована на 20 июня, а состоится она в ночное время на станции линии «С» - «Музей».

Цель мероприятия – проверить степень содействия всех спасательных служб на территории столицы, указывается в документе, обнародованном пражской мэрией.

На 22 сентября текущего года запланирована тренировка на случай наводнения в пражских районах Карлин и Либень.