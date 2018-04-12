В Праге пройдут Швейцарские дни

Тимур Кашапов
12-04-2018
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14 апреля в пражской Городской библиотеке откроется 5-й фестиваль Швейцарские дни, посвященный этой альпийской стране. В рамках мероприятия состоятся лекции об истории, жизни и достопримечательностях Швейцарии, конкурсы, а также дегустация знаменитого швейцарского шоколада.

Основная часть программы фестиваля состоится в Городской библиотеке, сопроводительные мероприятия – во дворце Адриа, на Набережной им. Рашина, а также в Академии наук ЧР. Вход на фестиваль бесплатный.

 
 
 
 
 
 
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