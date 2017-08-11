В Праге пройдут «круглые столы» с представителями национальных, сексуальных и других меньшинств

Катерина Айзпурвит
11-08-2017
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Правозащитная организация Amnesty International проводит на Стршелецком острове в Праге мероприятие под названием «Чтение в живой библиотеке», в рамках которого любой желающий может принять участие в беседах с представителями цыганского, вьетнамского и других национальных меньшинств, членами ЛГБТ-сообщества, беженцами, людьми с ограниченными возможностями. Данная форма встреч появилась в 2000 г. в Дании с целью установить контакт с категориями людей, в отношении которых в обществе сложились определенные предрассудки. «"Живые книги" рассказывают свою историю, делятся опытом, отвечают и сами задают вопросы», – объясняют порядок проведения мероприятия его организаторы.

 
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