В Праге пройдет уникальная выставка об истории видеоигр

Чешская столица станет еще одним городом, где общественности будет представлена выставка об истории мира видеоигр Game On. Ее концепция появилась 19 лет назад, когда одному из первых сотрудников игрового магната Rockstar Люсьену Кингу пришла в голову идея показать, как это было на самом деле. Так и появилась сложная с технической стороны и объемная экспозиция, представляющая рождение и развитие игрового мира, которую по всему миру видели уже миллионы людей.

Организаторы выставки в Праге обещают представить расширенную чешскую секцию, которая создается специально для чешской экспозиции. Выставка пройдет в одном из залов старого рынка в Голешовицах, который, в соответствии с планами пражского горсовета, вскоре должен превратиться в социокультурное пространство. Гости увидят более 150 игровых устройств, включая новинки из мира виртуальной реальности.