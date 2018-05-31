В Праге пройдет традиционный фестиваль пива Žižkovské pivobraní

Более 70 сортов пива, сваренных на 40 чешских минипивоварнях, можно будет отведать 1 и 2 июня на пивном празднике в пражском районе Жижков. 7-й по счету фестиваль вновь пройдет в парке Парукаржка. Организаторы делают ставку на семьи с детьми, поэтому в программу праздника включены театральные постановки и творческие мастерские. Посетители также смогут проголосовать за понравившееся пиво в специальном конкурсе.

Организатором мероприятия является городская часть Прага-3. Время работы фестиваля с 12:00 до 21:00. Вход свободный.