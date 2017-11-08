В Праге пройдет Фестиваль писателей Прага

Эва Туречкова
08-11-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

С 10 по 15 ноября в чешской столице пройдет Фестиваль писателей Прага.

В мероприятии примут участие лауреат немецкой книжной премии, австриец Роберт Менассе, сирийский поэт Адонис, турецкая писательница и сценаристка Айше Кулин, американский журналист и публицист Уэсли Лоури, а также русский поэт и писатель Кирилл Медведев.

Кроме авторского чтения, лекций и дискуссий в рамках фестиваля запланирован показ фильмов.

Фестиваль будет проходить в здании Сената ЧР, в залах Городской библиотеки, а также в Анежском монастыре.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 