В Праге пройдет Фестиваль писателей Прага

С 10 по 15 ноября в чешской столице пройдет Фестиваль писателей Прага.

В мероприятии примут участие лауреат немецкой книжной премии, австриец Роберт Менассе, сирийский поэт Адонис, турецкая писательница и сценаристка Айше Кулин, американский журналист и публицист Уэсли Лоури, а также русский поэт и писатель Кирилл Медведев.

Кроме авторского чтения, лекций и дискуссий в рамках фестиваля запланирован показ фильмов.

Фестиваль будет проходить в здании Сената ЧР, в залах Городской библиотеки, а также в Анежском монастыре.