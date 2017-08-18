В Праге пройдет джазовый фестиваль

В пражском музыкальном клубе Jazz Dock 22 и 23 сентября поклонники джазовой музыки соберутся на 8-й по счету фестиваль Europe Blues Train, который объединяет протагонистов джаза из Германии и Чехии. На этот раз в Праге выступят Florian Kern & Adrian Krug из Германии с приглашенным гостем Джо Кучерой, Ginger Blues с австралийской певицей Джесси Гордон и чешским музыкантом, играющим на губной гармошке, Чарли Славиком, The Rhythm Girls и T's Independent Boogie Co. и другие. В рамках мероприятия блюзовые музыканты из Берлина приглашают на совместные концерты музыкантов из Праги и наоборот.

«Цель фестиваля – обратить внимание на интересный феномен: не только в США, но и в Европе, в каждой стране, у блюза существует свой образ. На протяжении многих лет он формировался, благодаря различному менталитету музыкантов и разнообразным влияниям», - сообщила от лица организаторов Здена Селингерова.