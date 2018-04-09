В Праге пройдет Art Prague 2018

10 апреля в Праге стартует традиционный смотр искусства Art Prague 2018. На 17-й ежегодной выставке будут представлены все виды искусства, создаваемые художниками – живопись, рисунок, графика, скульптура, художественное стекло, инсталляции, видеопроекции и т.д. Всего запланировано участие 250 авторов со всего мира.

Помимо этого, будут представлены экспонаты из музеев США, Германии, Украины и Монголии, а также работы молодых и известных чешских представителей современного искусства. Art Prague 2018 состоится во дворце Клам-Галласа в Праге. Стоимость билета 120 крон.