В Праге пройдет акция в память о жертвах коммунизма

Сегодня вечером (20 июня) в Праге пройдет открытие ежегодной акции «Я иду с высоко поднятой головой» (Jdu s hlavou vztyčenou), которая отдает дань уважения Миладе Гораковой и всем жертвам коммунистического режима. Символ акции – ленточка-триколор, «украшенная» кусочком веревки – напоминание о том, как компартия избавлялась от «врагов народа» Кампания завершится в конце месяца, а 27 июня (день казни Милады Гораковой) пройдет митинг под лозунгом «Свет в память о Миладе Гораковой и всех жертвах коммунизма».