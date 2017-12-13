В Праге празднуют Хануку

Во вторник после заката солнца начался еврейский праздник свечей – Ханука, который в этом году продлится до 20 декабря. Первую свечу ханукии зажег на столичной площади Яна Палаха премьер-министр Андрей Бабиш.

В чешской столице празднование Хануки, что означает «торжественное открытие, освящение», осуществляется под эгидой организации Chabad Prague. Впервые гигантский светильник в честь праздника в Праге зажгли в 1998 году, с 2001 года его устанавливают на площади Яна Палаха.

Праздник Ханука посвящен чуду, происшедшему при освящении Второго иудейского Храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя Антиоха. Евреям удалось найти только один кувшин неоскверненного оливкового масла, необходимого для зажигания меноры. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней — за это время удалось приготовить и освятить новое масло.