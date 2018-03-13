В Праге появится «женское такси»

Антон Каймаков
13-03-2018
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В апреле в Праге начнет обслуживать пассажиров новая таксомоторная фирма, предназначенная исключительно женщинам. В качестве водителей start-up Taxita нанял также только представительниц прекрасной половины человечества.

Как подчеркивает одна из основательниц «женского такси» Даниэла Врбова, главная цель предприятия – сделать предоставление услуги женщинам более приятной и обеспечить безопасность водителей. В распоряжении фирмы в настоящее время 145 автомобилей. Заказ машины осуществляется по принципу Uber, но обслуживают клиенток профессиональные шоферы.

 
 
 
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