В Праге появится «женское такси»

В апреле в Праге начнет обслуживать пассажиров новая таксомоторная фирма, предназначенная исключительно женщинам. В качестве водителей start-up Taxita нанял также только представительниц прекрасной половины человечества.
Как подчеркивает одна из основательниц «женского такси» Даниэла Врбова, главная цель предприятия – сделать предоставление услуги женщинам более приятной и обеспечить безопасность водителей. В распоряжении фирмы в настоящее время 145 автомобилей. Заказ машины осуществляется по принципу Uber, но обслуживают клиенток профессиональные шоферы.
Судьбы чехов в России – строки и подстрочник
Евгений Никулин в пражской тюрьме – между Москвой и Вашингтоном
Турция направила Чехии ноту протеста в связи с освобождением курдского политика
Пражский суд освободил из-под стражи задержанного курдского политика
Салих Муслим - вердикт об освобождении был независимым решением