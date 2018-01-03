В Праге открывается выставка под открытым небом «Коммунизм и его эпоха»

Институт изучения тоталитарных режимов, при участии Stiftung für Aufarbeitung der SED Diktatur, Deutsches historisches Museum и районной администрации Праги-3 подготовил выставку «Коммунизм и его эпоха», приуроченную к 100-летию Октябрьской революции в России и показывающую утверждение и падение коммунистических режимов в ХХ в.

Экспозиция показывает развитие коммунизма от его истоков в Советской России по сегодняшний день, в том числе, на примере КНР. По замыслу организаторов, посетители выставки смогут сравнить собственный опыт жизни в тоталитарном государстве с современными реалиями.

На 25 панелях, установленных прямо на площади, представлено более 200 исторических фотографий и документов. Автором экспозиции выступил историк и публицист Герд Кёнен.

Выставка проходит на пл. Иржи из Подебрад, в пражском районе Винограды, с 4 по 24 января 2018 г.