В Праге открывается выставка экслибрисов известных личностей 16-20 вв.

В Праге во вторник (для широкой общественности в воскресенье) открывается выставка экслибрисов значимых личностей чешской истории 16-20 вв. Экспозиция расположена в здании Национального памятника на Виткове. На выставке с названием «Эта книга моя! История чешских экслибрисов до 1945 г.» будут представлены сотни этих небольших художественных произведений.

Экслибрисы, наклеенные или проставленные печатью, как известно, обозначают имя и фамилию владельца книги, иногда скрывают также информацию о его профессии и интересах.