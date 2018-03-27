В Праге открывается выставка экслибрисов известных личностей 16-20 вв.

Эва Туречкова
27-03-2018
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В Праге во вторник (для широкой общественности в воскресенье) открывается выставка экслибрисов значимых личностей чешской истории 16-20 вв. Экспозиция расположена в здании Национального памятника на Виткове. На выставке с названием «Эта книга моя! История чешских экслибрисов до 1945 г.» будут представлены сотни этих небольших художественных произведений.

Экслибрисы, наклеенные или проставленные печатью, как известно, обозначают имя и фамилию владельца книги, иногда скрывают также информацию о его профессии и интересах.

 
 
 
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