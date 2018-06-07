В Праге открывается первый Чешско-российский дискуссионный форум

7 июня состоится первое заседание Чешско-российского дискуссионного форума. Договоренность об его создании была достигнута в ходе визита Президента Чешской Республики Милоша Земана в Россию в 2017 году. Форум, по словам организаторов, призван стать площадкой для открытых неформальных дискуссий представителей гражданского общества по широкому кругу вопросов международной политики, совместной истории и современных двусторонних отношений.

На повестке дня первого заседания – современное состояние академического сотрудничества ЧР и РФ, а также общая история двух стран, в частности, обсуждение «спорных дат совместной истории России, Чехии и Словакии». Ожидается, что участие в форуме примут руководитель Института изучения Восточной Европы философского факультета Карлова университета Станислав Тумис, директор Института изучения тоталитарных режимов Зденек Газдра, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, специальный представитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой и др.