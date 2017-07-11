18-й сезон Летнего фестиваля старинной музыки в чешской столице открывается открывается исполнением музыки двора Людовика XIV, которая прозвучит в костеле свв. Симеона и Иуды. На концерте «Король небес» будут представлены композиции для хора и оркестра барокко, созданные Мишелем Ришаром Делаландом по заказу Короля-Солнце. Музыку французского двора XVII в. можно будет также услышать в Страговском монастыре, зале им. Дворжака в Рудольфинуме, в Терезианском зале Бржевновского монастыря, в замке Троя и Лобковицком дворце в Пражском Граде. Фестиваль продлится до 7 августа.