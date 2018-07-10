В Праге открывается конгресс Общества науки и искусства, объединяющего чешские землячества

29-й Всемирный конгресс Общества науки и искусства, который открывается в чешской столице, посвящен 100-летию создания Чехословакии, 60-летнему юбилею Общества и столетию чехословацко-американских дипломатических отношений.

Общество науки и искусства было основано в 1958 г. в Нью-Йорке с целью объединения чешских и словацких ученых и деятелей культуры, вынужденных покинуть родину. В наши дни Общество поддерживает творчество и научную деятельность земляков за границей и пропагандирует чешскую культуру.

В здании Сената ЧР пройдет вручение премии Общества, среди лауреатов которой — режиссеры Юрай Герц и Войтех Ясны, хореограф Иржи Килиан и экс-президент АН ЧР и кандидат в президенты страны Иржи Драгош. Работа конгресса продлится три дня.