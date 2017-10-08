В Праге открывается «Форум-2000»

В воскресенье, 8 октября, в чешской столице открывается 21-й «Форум-2000». На ежегодное мероприятие, учрежденное президентом Вацлавом Гавелом, съезжаются общественные деятели, интеллектуалы и политики со всего мира для обсуждения вопросов, связанных с демократией и правами человека.

Темой этого года станет укрепление демократии в эпоху выбора направления исторического развития. В ходе дискуссий участники обсудят влияние социальных сетей на демократические процессы, ситуацию в Турции и другие вопросы.

Среди участников этого года - принц Монако Альберт II, бывший президент Австрии Хайнц Фишер, депутат парламента ЧР Карл Шварценберг, главный редактор «Gazeta Wyborcza» Адам Михник, российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, глава движения «Открытая Россия» Александр Соловьев.