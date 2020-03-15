В Праге открывается Febiofest

16 марта в Праге открывается юбилейный 25-й международный кинофестиваль Febiofest, который предложит зрителям 160 фильмов из 55 стран мира. Самый большой кинофестиваль подобного рода, проходящий в Чехии, и на этот раз соберет множество известных гостей, Прагу посетят, в частности, французская актриса Катрин Денев и британский актер Марк Гэтисс. В качестве основной площадки был выбран пражский кинотеатр Cinestar Anděl.

Febiofest был основан в 1993 году независимой кино- и телевизионной компанией Febio, первоначально под названием Международный смотр независимого кино, телепрограмм и видеопроектов. В течение первых двадцати лет существования на фестивале побывали в качестве гостей и представили свои фильмы Нанни Моретти, Джеральдина Чаплин, Роман Полански, Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карлос Саура, Бруно Ганц и др. Более подробную информацию о Febiofest 2018 вы найдете на официальном сайте www.febiofest.cz.