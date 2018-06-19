В Праге открылся Европейский саммит, посвященный будущему ЕС

Катерина Айзпурвит
19-06-2018
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В Праге начала работу трехдневная конференция Prague European Summit, основной темой которой является будущее Европейского союза. Участники рассмотрят такие вопросы как выход из ЕС Великобритании и последствия для Европы цифрового преобразования промышленности.

Среди спикеров конференции премьер-министр Андрей Бабиш, еврокомиссар от Чехии Вера Йоурова, министр иностранных дел Мартин Стропницкий, а также представители по европейским вопросам правительств Чехии, Словакии и Венгрии. На пражский саммит также прибыло несколько почетных гостей, среди которых лауреат Нобелевской премии по химии Жан-Мари Лен.

Prague European Summit проводится в чешской столице с 2015 г. Основными темами прошлогодней конференции стало усиление радикализма и отношения ЕС с Россией и США.

 
 
 
 
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