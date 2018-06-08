В Праге открылась автомобильная выставка «Легенды 2018».

В Праге стартует крупнейший праздник автолюбителей Чехии – выставка «Легенды 2018». В ареале столичного выставочного центра в Голешовицах на суд посетителей представлены более тысячи экспонатов. Можно увидеть как старинные автомобили, так и новейшие, например уникальный спортивный специал Ferrari FXX K с двигателем Формулы-1. Главная тема мероприятия в этом году – празднование 100-го юбилея самостоятельной Чехословакии, сообщил директор «Легенд» Лубор Кос. «На главном пространстве перед Промышленным дворцом красуются ровно сто экспонатов 1918 -1990 гг., начиная с мотоциклов и заканчивая автобусами и крупногабаритной техникой».

Подготовлена также специальная программа для детей. Выставка открыта до воскресенья.