В Праге открылась автомобильная выставка «Легенды 2018».

Эва Туречкова
08-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Праге стартует крупнейший праздник автолюбителей Чехии – выставка «Легенды 2018». В ареале столичного выставочного центра в Голешовицах на суд посетителей представлены более тысячи экспонатов. Можно увидеть как старинные автомобили, так и новейшие, например уникальный спортивный специал Ferrari FXX K с двигателем Формулы-1. Главная тема мероприятия в этом году – празднование 100-го юбилея самостоятельной Чехословакии, сообщил директор «Легенд» Лубор Кос. «На главном пространстве перед Промышленным дворцом красуются ровно сто экспонатов 1918 -1990 гг., начиная с мотоциклов и заканчивая автобусами и крупногабаритной техникой».

Подготовлена также специальная программа для детей. Выставка открыта до воскресенья.

Статьи на ту же тему
Сицилийская булла и Золотая булла Карла IV, фото: Роберт Миколаш, ЧРо

Сицилийская булла и Золотая булла Карла IV – драгоценные страницы чешской истории

Не часто предоставляется возможность собственными глазами увидеть редчайшие манускрипты, символы чешкой государственности, – Сицилийскую…
Фото: Эва Туречкова

«Фаворит» – чехословацкая велосипедная легенда

Иметь своего «Фаворита» было когда-то мечтой всех ребят, вырастающих в эпоху Чехословакии. Велосипеды «Фаворит» были в велоспорте понятием; за…
«Татра 77», фото: Матей Скалицки, ЧРо

«Татра 77» - символ роскоши и прогресса

«Татра 77», или так называемый «татраплан». Эта машина считалась символом роскоши и технического прогресса еще во времена Первой Республики.…
Далее об этом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 